美擬向太平洋中部 試射洲際導彈

【本報綜合報道】俄羅斯周三公布實施海陸空核反擊演習，美國傳媒同日報道，美國計劃繼上月6日後，本月31日至下月1日將在加州向太平洋中部海域方向，再度試射一枚沒有搭載核彈頭的洲際彈道導彈，驗證該款陸基戰略威懾武器系統的性能。

美國空軍全球打擊司令部計劃發射一枚民兵3型洲際彈道導彈，發射地點是加州范登堡太空軍基地，搭載的測試用重返大氣層載具將再次墜落在馬紹爾群島瓜加林環礁附近海域。報道指作為標準程序一部分，美國按照《海牙行為守則》發出發射前通報，以及現存與俄羅斯的雙邊義務，向俄方通報今次的洲際彈道導彈發射計劃。

北約於地中海舉行核威懾演習 另一方面，北約本月16日至26日在意大利、克羅地亞、地中海舉行代號「堅定正午」的年度核威懾演習，出動來自13個成員國合共多達60架飛機，部分在核戰時可以投射美方提供的核武。美國空軍一架B52H戰略轟炸機周二從路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地出發，前往歐洲地區執行一次返往美國本土的任務支援「堅定正午」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫周四明言，若美國在歐洲地區部署核武，俄方將採取措施回應。他當天在白羅斯首都明斯克出席《歐亞安全：轉型世界的現實與前景》高級別國際會議，指西方國家「葬送歐洲的互信機制和軍控機制」，若美國在歐洲國家部署核武、與歐洲國家執行「聯合核任務」，無疑增加戰略風險、破壞地區穩定。