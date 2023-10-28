以軍推土機襲約旦河西岸 4巴人亡

【本報綜合報道】以色列國防軍周五公布，地面部隊前一天再度攻入加薩地帶，打擊巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯數十個恐怖目標，行動結束後撤出。以軍周五凌晨亦出動過百輛軍車和兩輛軍用推土機，突襲約旦河西岸多個城鎮，拘捕至少19名巴勒斯坦人，造成至少4人死亡。

再有限度攻入加薩 以色列軍方地面部隊周四在戰機和無人機配合下，對加薩地帶中部展開針對性的打擊，包括舒加艾耶（Shuja'iyya）的哈馬斯目標。以軍打擊反坦克導彈發射場、軍事指揮、控制中心，並殲滅武裝分子。卡塔爾半島電視台引述巴勒斯坦消息報道，以軍一夜之間非常有限度入侵拜特哈嫩和貝雷杰難民營。

此外，以軍從多方向開入約旦河西岸，推倒數幢樓房和住宅。其中杰寧（Jenin）的攻擊集中在居民區伊本西納醫院附近，兩人死亡。半島電視台指其中一名死者隸屬於巴人武裝組織杰寧營，以軍其後轉移至西岸西北部蓋勒吉利耶（Qalqiliya），以及巴勒斯坦自治政府所在地拉姆安拉。

另一方面，新聞網站中東之眼周三報道，以軍計劃在突擊加薩地帶的行動中，在美軍三角洲部隊監督下，向哈馬斯武裝分子藏身的地道使用神經毒氣及化學武器。