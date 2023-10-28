美空襲敍利亞東部 毀伊朗革命衞隊設施

稱回應部隊連番受襲 以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的衝突，引發的美國與伊朗角力白熱化。美國國防部長奧斯汀周四宣布，根據總統拜登指示空襲敍利亞東部伊朗革命衞隊及附屬組織使用的設施，回應美方駐伊拉克及敍利亞部隊連番受襲。他強調打擊出於自衞，表明不尋求衝突，不會改變對以色列和哈馬斯衝突的態度。

美國兩架F16戰機在敍利亞時間周五拂曉出擊，以精確彈藥轟炸接壤伊拉克的敍利亞阿布凱馬勒兩處目標，分別是武器及彈藥倉庫，供襲擊美軍所用。自本月17日起，伊朗支援民兵對駐伊拉克及敍利亞美軍發動持續、大多未成功的襲擊，一名美國公民承包商心臟病發死亡，另有21名美軍受傷但已經返回崗位。

稱行動與以巴衝突無關 奧斯汀指拜登最優先考慮美國人員安全，行動表明美不容忍襲擊，將捍衞自身、己方人員、自身利益，不打算不希望參與進一步敵對行動，但伊朗支持針對美軍的襲擊不可接受。

奧斯汀指摘伊朗欲掩蓋其身為幕後黑手，否認在襲擊扮演角色，美國不會讓他們得逞；若伊朗代理人繼續襲擊美軍，美方將毫不猶豫採取進一步必要措施。他指自衞打擊完全是為保護和捍衞在伊拉克和敍利亞的美國人員，獨立於以色列和哈馬斯的衝突。美國繼續敦促所有國家和非國家實體，不要使局勢升級為更廣泛地區衝突。

美國高級軍方官員透露，最近針對駐伊拉克及敍利亞美軍的襲擊至少有19宗，施襲者使用無人機及火箭。白宮國家安全委員會發言人柯比周四表示，拜登前一天向伊朗最高精神領袖哈梅內伊直接發出訊息，警告伊朗不要把美軍人員作為襲擊目標。伊朗總統政治事務辦公室副主任賈姆希迪指，美方的訊息並非直接針對哈梅內伊，若拜登認為已經警告伊朗，應該要求團隊出示訊息文本。

伊朗國家通訊社引述消息報道，美國已經向伊朗及黎巴嫩真主黨發出訊息，稱美方不尋求擴大戰爭，敦促他們克制。消息人士指摘，美國不能夠一邊向以色列輸送軍事裝備並負責管理戰爭，一邊大談反對擴大戰爭，強調伊朗盟友不聽命於德黑蘭。

900兵部署中東 非往以國 另外，美國國防部發言人賴德周四表示，900名美軍接獲部署中東地區的命令，但他拒絕透露具體地點，只證實並非前往以色列，而是支援地區威懾及進一步加強美軍防禦能力。

這批美軍來自德州布立斯堡、俄克拉何馬州錫爾堡、北卡羅萊納州布拉格堡，分別操作薩德導彈防衞系統、愛國者防空系統、復仇者防空系統。美國將向以色列運送兩套鐵穹導彈防禦系統。它們本來隸屬於美國陸軍，存放在華盛頓州。本報綜合報道

美國軍方對伊朗革命衞隊發動自衞打擊。（Getty Images圖片） 拜 登