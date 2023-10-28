神盾艦 夏威夷 試攔彈道及巡航導彈

【本報綜合報道】美國導彈防禦局在周四公布，前一天與美國海軍在夏威夷實施整合空中及導彈防禦測試，神盾驅逐艦卡爾‧萊文號成功同時攔截多個空中目標，包括彈道導彈及反艦巡航導彈，證明神盾武器系統能夠應對敵方協調及同步導彈攻擊。

測試地點在夏威夷考愛島太平洋導彈試射場，上址發射兩個模擬短程彈道導彈的目標、兩個模擬亞音速反艦巡航導彈的目標，展示具備彈道導彈防禦能力的神盾艦，探測、追蹤、迎戰、攔截短程彈道導彈的同時，實施防空作戰對付亞音速反艦巡航導彈。卡爾‧萊文號在測試發射兩枚標準3型Block IA攔截導彈對付彈道導彈、4枚標準2型Block IIIA攔截導彈應對巡航導彈。這是其中一場在美國印太司令部轄區最大型的整合空中及導彈防禦活動，首次展示彈道導彈防禦及防空作戰同步進行。

整合空中及導彈防禦測試 美國導彈防禦局指在整合空中及導彈防禦優先模式下，神盾艦可以把傳統的防空作戰，與應對協調及同步導彈攻擊的區別及追蹤能力整合在一起。美國海軍稱今次測試取得成功是重大的里程碑，展示神盾艦能夠應對整合空中及導彈防禦突襲局面。