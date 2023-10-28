美兩議員致函海軍部長 促加快武器供台

包括魚叉反艦導彈

對於對台灣的軍售交付延遲，美國國會議員多次表達高度關注。加拉格與金映玉在信函表示，在美國應當最大程度地武裝台灣自衞之際，為何美國海軍內部官僚主義拖延對台灣的關鍵武器即時生產和交付，破壞防止戰爭的努力。他們要求托羅下月8日前以書面說明，包括售台的400枚魚叉反艦導彈、100套魚叉海岸防衞系統及雷達裝置何時能夠交付，海軍有哪些可以加快導彈和系統生產並盡快交付給台灣的選項，以及有哪些標準對外軍售流程的替代方案，以便加快武器承包、生產與交付。