王毅晤布林肯 稱有共同利益可合作
【本報綜合報道】中國外交部長王毅周四抵達美國華盛頓，與美國國務卿布林肯舉行會談。中方表示，這是對布林肯今年6月訪華的回訪，雙方在建設性的氣氛中，就兩國關係及共同關心的問題深入交換意見。王毅指中美必須展開「深入、全面」對話，旨在增進相互理解、減少誤解及誤判，並持續尋求擴大共同點及追求合作。
布林肯在國務院歡迎王毅訪美，並在會談前向記者表示，「非常期待」未來兩天與對方的建設性對話。王毅之後發表講話，指中美是兩個大國，「我們有分歧，我們有差別，但同時有着重要的共同利益，我們面對需要一起應對的挑戰」。他提到，有利中美的合作，可以穩定兩國關係，使之回到健康、穩定、可持續的發展軌道。
美國國務院其後通報，布林肯與王毅在首天會談討論雙邊、地區、全球問題，包括處理兩國出現分歧的領域、探討兩國可以合作的領域，布林肯在會上重申美國繼續捍衞自身利益、價值觀、盟友、夥伴；雙方周五繼續會談。白宮宣布，國家安全顧問沙利文周五也會見王毅；英國傳媒引述消息指，美國總統拜登同日將接見王毅。
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