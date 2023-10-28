王毅晤布林肯 稱有共同利益可合作

【本報綜合報道】中國外交部長王毅周四抵達美國華盛頓，與美國國務卿布林肯舉行會談。中方表示，這是對布林肯今年6月訪華的回訪，雙方在建設性的氣氛中，就兩國關係及共同關心的問題深入交換意見。王毅指中美必須展開「深入、全面」對話，旨在增進相互理解、減少誤解及誤判，並持續尋求擴大共同點及追求合作。

布林肯在國務院歡迎王毅訪美，並在會談前向記者表示，「非常期待」未來兩天與對方的建設性對話。王毅之後發表講話，指中美是兩個大國，「我們有分歧，我們有差別，但同時有着重要的共同利益，我們面對需要一起應對的挑戰」。他提到，有利中美的合作，可以穩定兩國關係，使之回到健康、穩定、可持續的發展軌道。