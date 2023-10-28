美稱B52H轟炸機 南海遭華 殲11 逼近 不足3米距離

中美兩軍近期就海空相遇情況各自指控對方構成危險，美國國務卿布林肯邀請中國外交部長王毅周四在美會談之際，美國印太司令部指控解放軍戰機周二在南海上空不安全及不專業地攔截美方戰略轟炸機，距離最近不足3米。中國外交部反指海空安全風險的根源，是美國軍機不遠萬里到中國家門口炫耀武力。

美國印太司令部周四發表聲明，宣稱美方一架B52H戰略轟炸機當時正在南海國際空域，合法地執行例行性質的行動，期間遭解放軍一架殲11戰機實施夜間攔截；中方飛行員「以不安全及不專業的方式飛行、表現糟糕的飛行技術，以不受控制的過快速度」，在B52H戰略轟炸機下方及前方近距離飛行，使兩架飛機面臨相撞的風險。聲明強調「我們擔心這名（解放軍）飛行員沒有意識到，他差點就造成碰撞」。

夜間危險角力 有相撞風險 美國印太司令部批評，這次攔截在能見度有限的夜間實施，採用的方式與國際空中安全規則及規範相反，強調當軍用飛機在國際空域互相接近時，應該使用專業的飛行技術，並且適當考慮另一方的安全。美國印太司令部最後重申，美國將繼續在國際法容許的地方，以安全及負責任的方式飛行、航行、行動，同時仍然致力於一個開放及自由的印太地區，並指望區內所有國家按照國際法，在國際空域安全地行動。

資料顯示，美國擁有87架B52H戰略轟炸機，包括46架具備投射核武的能力，當中只有42架在核戰時需要執行核任務，每架最多掛載20枚配備核彈頭的AGM86B空射巡航導彈。美國太平洋空軍上周五公布，一批來自路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地的B52H戰略轟炸機，已經抵達關島安德森空軍基地執行印太地區轟炸機特遣隊任務。

值得留意的是，美國國防部在事發一周前發布解密影像，公開最近15宗解放軍對在東海及南海國際空域合法行動的美國軍機，採取脅迫及存在風險的行為，包括作出鹵莽的飛行動作、高速近距離接近。美方也在最新發表的中國軍力報告提到，前年秋季至今年秋季記錄解放軍對美國軍機，實施超過180次脅迫及危險的空中攔截。

華稱兩艦遭美神盾艦滋擾 另一方面，中國國防部周四公開美國神盾驅逐艦拉爾夫‧約翰遜號今年8月19日在南海西沙群島附近海域，抵近滋擾正常訓練的解放軍海軍艦艇，涉及052D型驅逐艦桂林號及054A型護衞艦黃山號，包括「多次採取大角度轉向、急加減速、橫穿中方艦艏等挑釁動作」，危險接近中國海軍艦艇，距離最近約670米，危及雙方一線人員及艦艇安全。中國國防部強調，不容許美方在中國家門口不受約束地挑釁滋擾。

美國太平洋艦隊發言人雷巴里奇（Rebecca Rebarich）向本報表示，中方的說法不準確，只展示兩軍艦艇互動90分鐘的部分情況，重申事發地點不屬於任何國家的領海，在國際海域的航行及飛越自由均受到國際法保護；又稱美方當時遵守國際法，包括《國際海上避碰規則》及《海上意外相遇規則》，行徑是合法、安全、堅決。

解放軍50架次機艦逼近台 另外，台灣國防部指周四上午6時至昨日上午6時，發現解放軍35架次飛機及15艘次艦艇出動，其中23架次飛機逾越海峽中線及其延伸線後，進入台灣北部、東北部、東南部、西南部空域；當中一架BZK005無人機從台灣北部空域南下，期間通過台灣與日本與那國島之間的空域，一度在台灣東部外海空域盤旋，之後經南部巴士海峽飛返中國大陸。本報綜合報道

解放軍殲11戰機（圖）在南海上空飛近美國B52H戰略轟炸機。 中美軍事角力最新形勢 解放軍進入台海周邊空域示意圖