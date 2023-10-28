安徽校26年前投毒案 兩男落網

【本報綜合報道】安徽省26年前發生的武術學校投毒案，導致130人劇毒急性鼠藥中毒，當中7人死亡，涉嫌投毒的付×階和朱×林在案發後潛逃，事隔20多年後於近期落網，馬鞍山市中級法院下月1日開庭審理。此外，內地傳媒周四報道，身為此案受害者之一的王先生表示，他近來接到此案即將開庭審理的通知。

130人中毒7死 法院近日發布通告，安徽省和縣南北少林武術學校1996年前拆分成兩間武校，朱×林所開武校經營慘淡。為了打擊報復，朱×林1997年與王先生所在武校散打教練付×階合謀，在學生用餐的鹹豆角內下老鼠藥。王先生當年在該校學習散打，事發當天有正在吃早餐的同學暈倒在地，口吐白沫，隨後陸續有多名學生出現類似症狀。

學生原以為食物中毒，被送院治療，王先生當年住院半個月。事發至今，他憶述時仍然心有餘悸、有心理陰影，沒想到該案終於抓到兇手。民事賠償方面，他認為案發至今過去多年，病例資料等證據缺失，增加訴訟難度；加上打官司成本較高，他們可能不會提起民事訴訟。