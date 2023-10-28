初生嬰打兩針後亡 父誓追討

【本報綜合報道】湖北省荊州市公安縣一名兩個月大男嬰，近日分別接種乙肝疫苗和脊灰疫苗，當時未見異樣，但40小時後死亡，事件引起關注。荊州市衞健委工作人員周四向內地傳媒稱，驗屍報告尚未出爐，需要等待結果再作後續處理。

市衞健委稱驗屍結果未出爐 伍先生（化名）向內地傳媒求助稱，妻子本月2日下午2時帶初生兒子，前往公安縣婦幼保健院接種疫苗。兒子翌日下午出現哭鬧不睡覺的情況，醫院告知是接種疫苗後正常反應；至本月4日凌晨一時許，妻子悲痛地發現孩子離世。伍先生一直在外地打工，沒來得及見孩子最後一面；他其後多次與當地醫院、衞健委、司法鑑定機關等部門溝通，都沒得到滿意答覆。

荊州市衞健委工作人員表示，涉事乙肝疫苗的生產企業為艾美疫苗，脊灰疫苗的生產商為北京生物；又稱已經要求涉事疫苗企業回應並作情況報告。公安縣衞健委工作人員表示，已經派專人負責處理此事，目前等待驗屍結果，前期3.5萬元人民幣（約3.74萬港元）鑑定費用由涉事醫院墊付，結果一般需30個工作天才能夠出來。