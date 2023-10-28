成交4.5月 豪宅前業主未搬 法院強制騰空

四川省成都市高新區一個豪宅單位，早前成為俗稱「法拍房」的法院拍賣房產，以高達1,353萬人民幣（約1,445萬港元）成交。惟負責的金牛區法院未在拍賣前騰空單位，前業主的年邁母親堅拒離開，導致新業主近5個月來都未能收樓。最終法院執行局官員周三強制騰空單位，並需安排前業主母親至附近一間康復醫院暫住。

案情指，成都一間建築勞務有限公司抵押位於高新區西派國際小區、建築面積約277平方米的豪宅單位，該物業登記在一名劉姓女子名下。銀行對房產申請執行，涉事公證債權文書案今年年初獲金牛區法院受理。法院今年3月啟動強制執行程序，執行幹警上門張貼限期騰退房屋公告，要求劉女和家人在限期內搬離。

安排前業主母暫進康復醫院 但是劉女辯稱母親和子孫住在涉事單位，立即搬離並不方便，承諾待單位拍出後立即騰空，而法院允諾給予充分時間。雖然法院今年6月13日拍出涉事單位，鄧姓新業主翌月也把不動產權登記證辦理至自己名下，惟劉女始終不露面，也拒絕搬離，一再以各種藉口拖延。一直至今年9月，執行幹警再次上門張貼騰退公告，但是劉女一家仍拒不離開。

最終，法院執行局副局長劉洋周三早上帶領執行人員前往涉事單位，屋內只有劉女母親和姪女，後者稱只是因看望照顧長者暫住。母親拒絕回答劉女去向，劉女接聽致電時僅稱身在外地。執行人員要求兩人在一小時內帶走隨身貴重物品後，母親開始情緒激動，要求見女兒並拒絕搬離，執行人員期間則說明騰退緣由及不配合騰退的法律後果。最終，劉女母親和姪女同日上午約11時正式搬離。本報綜合報道