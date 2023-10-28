江蘇農村徵「人口費」 官員否認

【本報綜合報道】內地近日有網民聲稱老家江蘇鹽城一條農村，有網格員要求網友的父母每人繳納20元（人民幣‧下同，約21.4港元）「人口費」，網友質疑收費合理性。鹽城市農業農村局人員周四表示，「人口費」的表述不準確，實際上是農村為建設公共設施向村民籌措資金。

辯稱籌錢起基建 近年內地在社區治理引入「網格」概念，把社區劃分為一格一格的網格，每個網格由網格員負責居民的大小事，包括資訊採集、政令宣導、矛盾糾紛排查化解，租房屋管理、流動人口登記等，方便進行基層治理；消防安全管理等都屬於網格員的工作範圍。市農業農村局人員表示，網民所指的「人口費」是依照村民一事一議籌資籌勞制度籌集，每人20元的金額也符合規定。這是經過村民代表討論同意的，錢是交給村，並非上級政府收取。他透露，目前鹽城只有小部分農村還在收這筆資金。

內地傳媒指出，江蘇各地興辦村民直接受益的公益事業，有條件的地方可以暫停一事一議籌資籌勞，需要籌集資金的必須跟足程序。一事一議所籌資和勞務，主要用於村內農田水利基本建設、道路修建、植樹造林等土地治理項目，以及村民認為需要興辦的集體生產生活等其他公益事業項目。江蘇政府2013年起規定，一事一議籌資蘇南地區每年每人不超過25元（約26.7港元），蘇中和蘇北地區每年每人不超過20元。