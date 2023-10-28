李強晤多國領袖 倡深化上合組織合作

【本報綜合報道】中國國務院總理李強周四在吉爾吉斯首都比什凱克出席上海合作組織成員國政府首長（總理）理事會第22次會議期間發表講話，就深化上合組織合作提出四點建議，包括，共同築牢地區安全屏障，堅決抵制外來干涉；共同推動經濟加快復甦，合作建設安全、高效的交通體系，不斷推進貿易投資自由化便利化，維護產業鏈供應鏈平穩暢通；共同推進「一帶一路」建設；以及不斷深化教育、文旅、體育等合作。

支持伊朗維護國家主權

李強在出席會議期間，亦與多國領袖會晤。在會見蒙古國總理奧雲額爾登時，李強表示，中蒙友好與合作一直是雙邊關係主基調，中方願與蒙方堅定支持彼此維護主權、獨立和領土完整，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互理解和支持；雙方要繼續深化互利合作，加強口岸互聯互通、經貿、綠色發展等領域合作，更好實現共贏。