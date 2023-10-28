未成年網絡保護新例 強化監管平台

【本報綜合報道】內地周二發布《未成年人網絡保護條例》，明年1月1日起實施，是內地出台的首部專門性的未成年人網絡保護綜合立法。國家網信辦、最高人民檢察院、教育部、司法部、共青團官員昨日出席國務院政策例行吹風會，講述條例的有關情況。

遏電騙 3年起訴1.16萬人

會上提及檢察機關在未成年人網絡保護方面的作用，最高檢第九檢察廳長縐杰表示，檢方保持「零容忍」態度，堅決依法打擊違法犯罪活動，自2020年到今年9月，檢察機關起訴成年人涉嫌利用電訊網絡侵害未成年人犯罪1.16萬人。檢方加強訴訟監督，自去年以來，涉及前述犯罪案件糾正漏訴302人；注重多措並舉，深化綜合保護，檢察機關3年來立案涉未成年人網絡權益及個人資訊公益訴訟案件524宗。最高檢另會完善制度機制，實現懲防並舉；強化部門協同配合，促進訴源治理。