父子特製萬聖節服 助傷殘童擺脫孤獨

萬聖節將至，不少民眾難免會趁此機會穿上各富特色服裝。美國傳媒周三報道，堪薩斯州一對父子早年成立一間非牟利組織，為一眾需要坐輪椅兒童製作特別萬聖節服飾，藉此幫助眾人融入社交圈子，從此不再感到孤獨。

18歲的里斯（Reese Davis）出生時已患有第4期神經母細胞瘤，此後需要長期坐輪椅。

每套平均需時3個月製作 當3歲時，他請求父親戴維斯（Lon Davis）為其製作機械人造型萬聖節服裝，並希望對方能夠把輪椅也融入成為服裝一部分，最終沒有失望，更成為校內焦點，結識到不少新朋友。

自此戴維斯每年都會親手替兒子製作萬聖節服飾，兩人更於2015年成立組織，為全國有需要兒童製作類似服裝。

在超過150名義工幫助下，該組織至今已製作大約150套服裝，每套平均需時3個月完成。里斯表示，由於服裝專為坐輪椅孩子而製，且各人需求不同，故無法大規模生產。兩人希望能擁有足夠義工及資金，盡量幫助有需要人士圓夢。本報綜合報道