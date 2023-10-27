上庭再違令 特朗普罰7.8萬
【本報綜合報道】美國前總統特朗普涉嫌虛報旗下集團資產，案件繼續在紐約州曼哈頓法院審理。特朗普周三第二度違反禁言令，被法官罰款1萬美元（約7.8萬港元）。
質疑法庭書記有偏見
特朗普當日在法院向記者指，民主黨籍的法官恩戈隆（Arthur Engoron）非常有黨派傾向，坐在他身邊的人黨派傾向更甚。數小時後開庭時，恩戈隆傳召特朗普到證人席詢問上述發言，質疑是針對他身邊的一名法庭書記，違反了禁言令。特朗普一方辯稱，所指的是恩戈隆和案件證人、特朗普前親信科恩（Michael Cohen）。特朗普不諱言，直指法官提及的法庭書記對他非常有偏見。恩戈隆不接受特朗普的解釋，對他開出罰單。
恩戈隆早前對特朗普頒布禁言令，在案件審理期間他不准談論任何法院職員。特朗普於本月3日在社交網Truth Social發布一名女書記與參議院民主黨領袖舒默的合照，並戲稱女書記是舒默的女朋友。恩戈隆裁定特朗普違令，向他罰款5,000美元（約3.9萬港元）。
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