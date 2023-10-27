上庭再違令 特朗普罰7.8萬

質疑法庭書記有偏見

特朗普當日在法院向記者指，民主黨籍的法官恩戈隆（Arthur Engoron）非常有黨派傾向，坐在他身邊的人黨派傾向更甚。數小時後開庭時，恩戈隆傳召特朗普到證人席詢問上述發言，質疑是針對他身邊的一名法庭書記，違反了禁言令。特朗普一方辯稱，所指的是恩戈隆和案件證人、特朗普前親信科恩（Michael Cohen）。特朗普不諱言，直指法官提及的法庭書記對他非常有偏見。恩戈隆不接受特朗普的解釋，對他開出罰單。