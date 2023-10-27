約翰遜當選美國眾院議長

約翰遜

【本報綜合報道】美國國會眾議院罷免議長麥卡錫逾3星期後，路易斯安那州共和黨眾議員約翰遜（Mike Johnson）於周三中午進行的全會表決中當選新議長，結束眾議院癱瘓亂局。

為特朗普支持者 除了一名共和黨議員缺席外，約翰遜獲得黨友的一致支持，在投票中共獲得220票，眾院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）則獲得209票。他當選後發表講話，感謝杰弗里斯和麥卡錫。約翰遜表示期待與杰弗里斯合作，又讚揚麥卡錫對眾議院16年來的貢獻，稱難找到有人比麥卡錫對眾議院更熱愛和作出更多貢獻。約翰遜其後宣誓就職。

約翰遜是一名專注於憲法的律師，在2016年首次當選眾議員，擔任眾議院共和黨會議副主席，以及共和黨副黨鞭。

他一直是前總統特朗普的堅實支持者，亦一直保持着低調的公眾形象，但在試圖推翻2020年總統選舉結果一事上擔任過舉足輕重的角色，他在2021年1月6日與一群共和黨眾議員一起，投票支持反對選舉人票結果；在特朗普第一次遭彈劾期間，他亦擔任特朗普的法律辯護團隊成員。

約翰遜也是一名社會保守派人士，曾為一個名為「捍衞自由聯盟」的組織做過法律工作，該組織是一個極端保守的倡導組織，透過訴訟限制墮胎和禁止同性婚姻。