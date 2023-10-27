血洗緬因州保齡球場酒吧 槍手奪22命後逃遁

美國緬因州路易斯頓一名白人男子於當地周三晚先後到一個保齡球場和一間酒吧開槍施襲，造成至少22人死亡，另有50至60人受傷。槍手行兇後逃逸，警方公布疑兇是一名40歲白人男子，是槍械教練，隸屬陸軍預備役，早前曾入住精神病院舍。數百名警員昨日凌晨逐家逐戶搜捕槍手，有荷槍實彈警員駐守在醫院等設施外。警方呼籲民眾繼續留在室內避難，所有市政建築昨日關閉，包括學校。

另有60人受傷 根據警方發布的槍手行兇畫面，他身穿啡色長袖連帽衞衣和深藍色長褲，手持AR15步槍。美媒指，槍手於周三晚上6時56分首先在保齡球場行兇，警方於晚上7時15分接報，據指該處有14至16人中槍，其中7人死亡。槍手之後再到距離保齡球場約6.4公里的一間酒吧大開殺戒，有指連鎖超市沃爾瑪的一個配送中心亦發生槍擊，但沃爾瑪否認。當地醫院宣布發生「重大傷亡事故」，有知情人士指並非所有傷者都是受槍傷，部分人是因人踩人受傷。

任職槍械教練 槍手行兇後逃逸，政府派出大批警力搜捕，於同晚11時20分左右在路易斯頓東南方約11公里的市鎮里斯本一個碼頭，發現相信屬於槍手的一輛白色汽車，但不見疑兇蹤影。警方確認槍手是40歲白人男子卡德（Robert Card），他是一名訓練有素的槍械教練，近日聲稱出現精神健康問題，有幻聽，曾威脅在緬因州索科的國民警衞軍基地進行槍擊。他於今年夏季曾入住精神病院舍兩周，之後出院。警方稱卡德可能管有武器和是危險人物，呼籲公眾若知道他的行蹤，請與執法部門聯絡，聯邦調查局（FBI）已介入協助調查事件。

白宮發聲明指總統拜登已聽取槍擊案的匯報，他已與緬因州州長和該州兩名聯邦參議員通電話，指聯邦政府準備好盡所能提供協助。美媒訪問了卡德的嫂子，她指目前與警員在一起，她的孩子感驚恐，對事件無評論。本報綜合報道