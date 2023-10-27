美日韓譴責朝向俄羅斯供應武器

【本報綜合報道】美國政府早前指北韓向俄羅斯運送逾1,000個裝有武器和彈藥的貨櫃，美國、南韓和日本昨日發表聯合聲明，強烈譴責北韓向俄提供武器用於烏克蘭戰場。

平壤尋求軍事援助作回報 聲明指，現在確認其中幾宗武器交付已經完成，這將大大增加烏克蘭戰事的傷亡，美日韓會繼續與國際社會合作，揭露俄羅斯試圖從北韓獲取軍事裝備的行為。

作為提供武器的回報，北韓正在尋求軍事援助以提高其自身軍事能力，聲明強調向北韓或從北韓轉讓武器將違反多項聯合國安理會決議。美日韓對向北韓轉讓任何核技術或彈道導彈技術的可能性深感擔憂，這類轉讓危及國際社會為防止敏感技術落入破壞地區及安全穩定的行為者手中之持續努力，敦促北韓和俄羅斯遵守安理會決議，立即停止一切違反決議的活動。

另一邊廂，北韓國家宇宙開發局曾揚言於10月第三度發射軍事偵察衞星，南韓統一部一名知情官員周四透露，與導彈不同，北韓只在位於平安北道鐵山郡的西海衞星發射場發射衞星，一般在發射前會有活動迹象，但至今未有相關徵兆。

專家表示，注入液體燃料等準備工作一般需要一周，由於未有發射迹象，朝方應該不會於本月試射衞星。