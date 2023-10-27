俄退出《禁核試條約》 演練核三位一體反擊

普京親自監督 測試領導層指揮能力 在俄烏戰爭已超過600日、以巴衝突又不斷升溫的背景下，俄羅斯克里姆林宮周三證實，軍方在總統普京親自監督之下進行了一次海陸空三軍的核反擊演習；在同日俄羅斯國會完成立法，撤回對《全面禁止核試驗條約》的批准。

克里姆林宮在聲明中表示，俄國當天進行了一次旨在測試其戰略核武力量的重大演習，涉及「核三位一體（Nuclear triad）」的所有三個組成部分，即洲際彈道導彈、核潛艇和戰略轟炸機。國防部長紹伊古表示，演習的重點是模擬「戰略攻擊部隊以大規模核攻擊，反擊敵人的核攻擊」，內容包括從俄北部的普列謝茨克航天發射場發射該國最先進的亞爾斯洲際彈道導彈，它成功擊中了位於5,700多公里外遠東勘察加半島庫拉導彈靶場的目標；圖拉核動力潛艇從巴倫支海發射了一枚「輕舟」彈道導彈；圖95戰略核轟炸機則發射了多枚可攜帶核彈頭的巡航導彈。克里姆林宮聲明指出，這次測試評估了軍事領導層指揮戰略核武的準備能力，而演習中計劃的所有任務已全面完成。國防部還發布了是次演習的相關片段。

另外，俄羅斯聯邦委員會（即國會上議院）周三通過法案，以156票贊成、0票反對撤回批准《全面禁止核試驗條約》，國家杜馬（下議院）先前已通過有關法案，在普京簽署後完成立法。

上議院稱形勢所逼 聯邦委員會指，法案旨在恢復核軍備控制領域的義務平等。在當前國際形勢下，不可能實現防止核武器擴散的目標；鑑於包括美國在內的一些國家的破壞性立場，撤銷批准該條約是俄方採取的對等舉措，撤銷批准該條約後俄羅斯仍將保留條約締約方的地位，並承擔相應義務。早前俄方曾表示，除非美方先恢復進行核試，否則俄方不會這樣做。本報綜合報道