華被指注視美在印太資源調配

【本報綜合報道】以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的衝突牽動全球局勢，美軍派出航母打擊群赴東地中海戒備。美國國防部前亞太助理部長薛瑞福指出，中國目前按兵不動，正觀察美國對印太地區的部署和資源分配會否改變，尋找能為自己增加外交優勢的機會。

日媒周三報道，薛瑞福近日在日本東京舉行的富士山對話上發表演說，指出中國未譴責哈馬斯突襲以色列，導致與以色列出現摩擦。他認為這是一個信號，中方不希望選邊站或捲入其中，而是想在特定問題保留餘地，直到問題進一步解決，並判斷那裏有利可圖。他稱對中國來說的真正問題，是以巴衝突對美國在印太地區的資源分配有何改變，甚麼會影響美國公眾支持保衞台灣的立場。他又指，印太地區可能屬當務之急，但中東往往會得到所有資源。

日本慶應大學中國政治學家小嶋華津子則指，這些問題的答案將是北京權衡是否武力攻台的依據，如世界各地都發生牽涉美國利益的戰爭衝突，讓其沒法騰出足夠資源協防台灣，北京或會伺機行動。

在以巴衝突加劇之際，有6艘中國軍艦同時出現在中東地區，引發西方傳媒揣測。在北京，國防部發言人吳謙表示，這是中國海軍赴亞丁灣、索馬里海域執行護航任務的兩批護航編隊，與地區局勢無關，敦促有關方面尊重事實，停止無端炒作。