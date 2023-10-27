台民持納粹旗示威 德以代表齊炮轟

【本報綜合報道】台灣過去曾有民眾展示納粹旗幟引起爭議，在以巴衝突升級之際，早前再有台灣民眾持納粹旗幟，在台北歐洲學校門口抗議。德國與以色列駐台代表周三發表聯合聲明，批評此舉非常令人厭惡並有冒犯性，絕不能以言論自由來合理化，呼籲台灣政府採取行動維護國際共同標準。

德國在台協會在社交平台貼出《符號的重要：尊重與理解的懇求》聲明，由以色列在台經濟文化辦事處代表游瑪雅與德國在台協會處長許佑格共同署名發表。聲明提到，台外交部上月28日發表嚴正措詞，針對有多名當地人使用納粹旗幟的行為深表遺憾並提出譴責，此聲明表達對台官方回應的支持。聲明批評，在台北市中心以大幅旗幟展示納粹符號，不僅令人聯想起納粹暴行，此舉亦危險地試圖將代表仇恨的符號正常化及日常化。

不滿出現小學門前 聲明強調，台灣是亞太地區代表民主與自由的燈塔，理所當然譴責不適當使用帶有仇恨及歧視的符號，這些令人厭惡的符號每天都出現在小學校門前，孩童是社會最脆弱群體，保護他們不受仇恨符號影響應是各界共同目標。