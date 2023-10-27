佛州學府下令 關閉撐巴人組織

【本報綜合報道】美國佛羅里達州立大學系統周二在州長德桑蒂斯支持下，以支持恐怖主義為由，下令州立大學關閉「全國學生支持巴勒斯坦正義組織」（National Students for Justice in Palestine）的分會。

州長支持 被質疑違憲

佛羅里達州立大學系統總校長羅德里格斯（Ray Rodrigues）致函各校長，指在知情下向一個指定的外國恐怖組織提供物資援助是一項重罪，與德桑蒂斯協商後，下令關閉轄下兩所大學的全國學生支持巴勒斯坦正義組織分會。他強調，將繼續和州長及州立大學理事會合作，確保各方嚴厲打擊超出保護言論自由範圍，為恐怖組織提供有害支持的校園示威活動，未來可能會對涉事學校的管理層採取停職等處罰。