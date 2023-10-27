安理會否決美俄籲停火草案

【本報綜合報道】聯合國安理會周三再開會，否決分別由美國和俄羅斯提出的呼籲以巴停火決議。對於多國提出涉以巴局勢的草案分別被否決，中國外交部發言人昨日表示，中方積極主張安理會盡快就以巴局勢採取有意義行動，作出有約束力決定；安理會行動和決定必須尊重歷史和事實，把握正確方向，體現應有責任和擔當，必須聽取和尊重廣大阿拉伯國家立場和呼聲。

美國提出的決議最初版本寫明以色列有權自衞，要求伊朗停止向武裝組織提供武器，沒有包含敦促人道停火讓援助物資進入加薩地帶的內容，許多外交官閱後感震驚。美方大幅調整了最終版本，要求安理會呼籲以巴停火，讓人道物資得以進入加薩，同時敦促保護平民，停止向巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯和在加薩的其他武裝分子提供武器。

中方指美方案非最有力 在常任理事國俄羅斯和中國反對下，美國的決議遭否決，美國駐聯合國大使托馬斯‧格林菲爾德指美方已聆聽所有成員意見，對結果感失望，但不會因當日的挫敗而被嚇倒。中國常駐聯合國代表張軍表示，美方決議不反映世上最有力的停火呼籲，無助於解決事態，停火在當前不只是外交用語，而是意味許多平民的生死。俄羅斯駐聯合國代表納班濟亞批評，美國的決議等於讓安理會批評以色列地面進攻加薩。

安理會其後再表決俄羅斯提出的決議，要求以巴人道停火，以色列撤銷要求加薩北部所有居民撤往南部的命令，決議因贊成票不足同樣遭否決。