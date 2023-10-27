傳以軍同意押後地面進攻 讓美向中東增派防空系統

美媒周三引述知情官員報道，以色列同意美國政府要求，暫時押後對加薩地帶發動地面戰，直至五角大樓完成在中東地區增加防空系統部署，保護區內美軍。以色列總理內塔尼亞胡同日發表電視講話期間，拒絕透露對加薩地帶發動地面進攻的行動時間及細節。言猶在耳，以色列國防軍宣布已於周四凌晨在加薩地帶北部進行地面行動。

美媒指出，由於駐中東美軍基地近日接連遇襲，美國國防部正調派10多套防空系統到區內，保護在伊拉克、約旦、科威特、沙特阿拉伯、敍利亞和阿聯酋的美軍。美國官員游說到以色列擱置地面戰，直至上述裝備到位，最快本周稍後會完成部署。以色列官員透露，以色列內部對派兵進入加薩的討論極度易變，正與美國在非常戰略和仔細的層級協調，美方已派出3名將領提供軍事建議。

美歐倡緩慢軍事行動保護平民 美國和歐洲建議以色列對巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯發動較緩慢的軍事行動，是最佳方案，既可控制平民傷亡，又可以制訂一套地面戰後的計劃。以色列政府發言人萊維表示，以色列將根據行動需要，推進下一階段摧毀哈馬斯的行動，以回應哈馬斯本月7日對以色列的大屠殺。萊維指以色列並不是鹵莽行事，將明智地使用武力。

內塔尼亞胡拒透露何時地面戰 內塔尼亞胡周三表示：「我們已經殺死了數千名恐怖分子，這只是開始。我們正在準備地面進攻。我不會詳細說明何時、如何或多少次；我也不會詳細說明我們正在進行的各種計算，公眾大多不知道這些計算，而事情應該如此」。內塔尼亞胡迄今尚未對令哈馬斯得以在本月7日突襲以色列的安全失誤承擔責任，他指包括自己都必須給出答案，但一切只有在戰後才會發生。

以軍坦克一度入加薩攻哈馬斯 以色列國防軍發言人哈加里表示，軍方繼續在加薩進行空襲，以「改善」以軍在地面進攻時面臨的情勢。以軍坦克和步兵隨後在周四凌晨打擊多個恐怖分子據點、基礎設施和反坦克導彈發射點，士兵隨後離開加薩並返回以色列領土。以軍發放片段可見，士兵在加薩邊境圍欄打開缺口後，坦克部隊開進加薩，並轟炸多個目標。

日前有傳媒報道，美國總統拜登要求以色列推遲向加薩地帶發動地面攻勢，以確保更多被哈馬斯扣押的人質獲釋，拜登周三對此加以否認，稱自己「沒有要求」以色列推遲對加薩的地面戰，重申以色列有權利回應哈馬斯本月7日發動的襲擊，但需要竭盡全力保護無辜平民。加薩衞生部稱，迄今已有近6,500名巴勒斯坦人在以色列的報復性襲擊中喪生；但拜登對巴方提出的平民傷亡數字表示懷疑，他雖說確信有無辜者被殺害，但「對巴勒斯坦人所給出的數字沒有信心」。本報綜合報道