四川航空遇鳥擊 飛北京延3小時

【本報綜合報道】四川航空周三一班原定從成都飛往北京的航班，因在飛行途中遭遇鳥擊，當晚返航成都，之後更換飛機繼續執行該次任務，該航班於昨日凌晨零時11分抵達北京，較原定時間延遲了約3小時。

成都出發 半途折返換機 周三晚有網民爆料稱，其乘坐的川航3U8899航班在飛行途中，突遭鳥擊需返航。航班數據服務公司飛常準資料顯示，該航班由空中巴士A321客機執飛，當晚7時03分從成都雙流機場起飛，原定於當晚9時08分抵達目的地北京。該航班狀態顯示，飛機返航過程中曾經盤旋。乘客曹先生表示，當晚7時40分左右，機上乘客收到飛機被鳥擊的通知；又稱在飛機上沒感覺到明顯晃動，飛機情況穩定。隨後機組表示，需要返航待機械部門進一步檢修，當晚8時左右飛機返抵雙流機場。

曹先生稱，當機艙門打開後，看到維修人員進場檢查飛機，乘客之後回到候機室等候消息。曹先生詢問機組人員得知，飛機當爬升到3,000米時遭到鳥擊。川航其後證實確有此事，考慮到安全問題，航班返航雙流機場，已安排其他航班運送旅客。