開課逾月 從沒教師面授 廣東職校近700新生退學

廣東省清遠市德聖健康職業技術學校近日被揭，沒有老師對學生現場授課，大量家長感到擔憂並要求退學退費，事件引發關注。出於對自身3年學習質量的疑慮，至今已有近700名新生選擇退學。清遠市教育局周三表示關注到事件，已成立工作組處理退學退費等有關後續工作。

報道指，清遠市德聖健康職業技術學校2023級新生開學一個多月以來，仍是在教室上網課，而非由老師現場授課，都是學生自學。多名學生表示很無言，校方解釋是響應數碼化教育的政策，又指學校對學生實行「軍事化」管理，有人直言後悔報讀。有家長認為是老師數量短缺所致，指摘一個年級7班都用一名老師，難以開展良好的教學；又聽說原本沒想到收這麼多學生，感覺學校只是為了賺錢。

上網課自學 稱數碼化教育 校方則表示，他們的辦學條件符合要求，並不缺少老師，而是在推行數碼化教學過程中出了問題。校方強調其初衷是讓學生學會自主學習，數碼化也符合未來趨勢，但該措施操之過急，而且沒跟學生和家長充分溝通，正在改進相關問題。校內收費公告欄張貼了一份已退費退學學生名冊，顯示截至上周六已有698人退學退費，他們一次性繳費總額介乎3,500元至2.5萬元（人民幣‧下同，約3,740至2.67萬港元），但多數被扣掉了部分費用。

另涉虛假宣傳及私扣工資 有內媒指出，今年8月29日，德聖健康職業技術學校有限公司因在互聯網發布的招生廣告中虛假宣傳自身為省重點衞校，違反了《中華人民共和國廣告法》第二十八條第二款第（二）項的規定，構成發布虛假廣告的行為，被清遠市佛岡縣市場監督管理局罰款3萬元（約3.2萬港元）。

不過，關於德聖的爭議不止於此。在部分社交媒體上關於德聖學生退學的相關視頻，有一些自稱是德聖學生的網民留言，指摘學校的不當行為。一位自稱是2020屆藥劑專業的學生表示，實習期間，學校安排他去賣保健品，且實習工資只有1,000元（約1,068港元），但詢問領導時得知該公司發給學校的是2,200元（約2,351港元）。他認為，學校存在私自扣留他們工資的行為。本報綜合報道