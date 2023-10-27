台自建潛艇預算初審通過

國民黨立委馬文君日前提案凍結台灣自建潛艇預算，並公開形容原型艦海鯤號是「鐵棺材」，引發爭議。9間台灣供應商發表聯合聲明反駁，並促推動潛艇後續艦建立國防自主能量。馬文君周三接受將凍結案改為主決議，讓預算案得以在立法院初審通過。台防長邱國正昨日表示，感激大家能有共識。（綜合報道）