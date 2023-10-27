深圳地鐵高架橋疑現裂縫 港鐵稱安全

指連接處縫隙屬設計一部分

有網民近日乘坐深圳地鐵4號線時注意到，某高架橋的接駁處疑似出現一條裂縫，更拍下照片，稱擔心是安全隱患，之後陸續有市民向港鐵深圳生活微信公眾號反映「異況」。據港鐵深圳生活公眾號消息，涉事照片顯示的位置為橋躉承托及連接兩邊高架橋的地方，一邊是大跨度鋼箱樑，為正方形斷面；另一邊是典型混凝土結構樑，為上闊下窄梯形斷面。由於兩邊斷面的形狀不一，因此兩者的連接處會有縫隙，遠看可能像裂痕，但此為高架橋設計一部分，實際上橋樑穩固安全。