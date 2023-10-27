深圳地鐵高架橋疑現裂縫 港鐵稱安全
【本報綜合報道】廣東省深圳地鐵4號線近日被質疑存在安全隱患，原因是該線某高架橋的接駁處疑現裂縫。港鐵深圳生活公眾號解釋稱，市民所見的實為「縫隙」而非「裂縫」，強調高架橋不存在安全問題。
指連接處縫隙屬設計一部分
有網民近日乘坐深圳地鐵4號線時注意到，某高架橋的接駁處疑似出現一條裂縫，更拍下照片，稱擔心是安全隱患，之後陸續有市民向港鐵深圳生活微信公眾號反映「異況」。據港鐵深圳生活公眾號消息，涉事照片顯示的位置為橋躉承托及連接兩邊高架橋的地方，一邊是大跨度鋼箱樑，為正方形斷面；另一邊是典型混凝土結構樑，為上闊下窄梯形斷面。由於兩邊斷面的形狀不一，因此兩者的連接處會有縫隙，遠看可能像裂痕，但此為高架橋設計一部分，實際上橋樑穩固安全。
該公眾號稱，部分高架橋會採用大跨度鋼箱樑，因為鋼結構本身重量較混凝土輕，便於吊裝，一般在工廠內分節預製，然後運往工地用吊機拼裝，減少現場施工時影響交通。4號線高架橋多處跨路口皆採用大跨度鋼箱梁，這在國內屬常用設計。
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