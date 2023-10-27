民進黨立委情婦被起底 正室撐夫

【本報綜合報道】台灣民進黨立委趙天麟被揭與大陸女子發展婚外情後，周二宣布退出下屆立委選舉。趙天麟的妻子丁雅婷周三在社交平台表達對丈夫的支持，強調當年選擇原諒對方，這次還是會與他站在同一陣線。有政客質疑「小三」是統戰間諜，並起底她的身份，甚至認為還有「小四」，趙則要求勿胡亂揣測。

丁雅婷發文表示，人生的暴風雨來襲，多年前丈夫錯誤的往事又被提及，瘡疤再次被揭開，還是難免傷痛。她指出，趙天麟也因此付上代價，但後續無限上綱的政治風波至今仍震盪，對她和孩子都是二度傷害，希望可停止多餘的議論和揣測，給他們多一點空間。

傳感情生變 小三索償不果 前立委邱毅在社交平台揭露趙天麟情婦的身份，指對方叫張晴，於1987年出生，是江西萍鄉人，唯一就業紀錄疑在江蘇昆山的夜總會工作。據他了解應該是兩人感情生變，男方想冷處理女方，女方要求補償，雙方沒有談攏，部分親密照片便被公開。

民進黨總統參選人賴清德昨日被問到趙天麟情婦疑有統戰背景、黨內有聲音要求開除，回應稱如公職人員言行不符社會期待或逾矩，一定嚴明黨紀，不會為了一席立委而犧牲民進黨原則。