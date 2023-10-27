大陸軍機15架次越中線 山東號入西太平洋

【本報綜合報道】台灣國防部昨日公布，當日上午陸續偵獲解放軍戰機、轟炸機、無人機等機型出海活動，其中15架次逾越中線及其延伸線，進入台灣多方空域。另解放軍航空母艦山東號編隊群當日穿越巴士海域，進入西太平洋。此外，有軍事迷同日記錄到，解放軍驅逐艦襄陽號出現在東北角，台軍軍艦全程監偵掌握。

台方表示，昨日上午偵獲轟6轟炸機、空警500預警機、殲10、殲11、殲16戰機、殲轟7戰轟機、運8、運9運輸機及無人機等出海活動，部分進入台灣北部、中部及西南空域，配合軍艦執行聯合戰備警巡。台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置導彈系統適切應對。

台擬明年起購3200無人機 社交平台粉絲專頁「Taiwan Adiz」公布，當日早上10時半左右在烏石鼻東南偏東方向約25海里之處發現襄陽號，其航向東北偏北，航速約20.1公里，台灣海軍巡邏艦塔江號在現場附近監控。

台軍計劃明年起採購3,200架無人機及購入26套無人機反制系統。在北京，大陸國防部發言人吳謙昨日批評，民進黨當局置台灣民眾安全福祉於不顧，花費巨資高價購買武器為謀獨壯膽，正加速把台灣推向兵凶戰危境地。