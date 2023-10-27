國安部否認強制收集外企數據

【本報綜合報道】中國通過《反間諜法》修訂後，引起外資企業憂慮，國家安全部連日發文釋疑。國安部昨日再於微信公眾號澄清，外界擔憂《反間諜法》衍生數據安全風險的說法是錯誤觀點，國安機構對調取數據有嚴格規定，不存在所謂「強制收集」外國企業和人員在華數據。文中反斥美國對華網攻和竊密，給其網絡和數據安全帶來嚴重風險隱患。

反斥美網攻及竊密 國安部發布「《反間諜法》的誤讀和正解（四）」文章，強調該法關於查閱調取數據的規定是對現有法律的銜接細化，並非新增授權。此次修法規定國安機關查閱調取數據應符合3項要求，包括只限於執行反間諜工作，須經設區的市級以上國安機關負責人批准，而調取數據不得超出反間諜工作所需範圍和限度。中方堅持促進數據開發利用和保障數據安全並重，依法平等保護外資企業和個人的數據安全，該法針對極少數網絡間諜等犯罪行為，不涉及外國企業和人員的合法數據活動。

文章批評美國長期利用國內法授權和強大的技術能力，無孔不入、無處不在地監控本國人民，監聽世界各國人員，竊取各種數據，嚴重損害他國主權和公民數據安全。文章指出，近期美國間諜情報機關頻頻使用網攻武器庫、強制科技企業開後門等方式，對華大肆進行網攻、竊密活動。