王毅晤布林肯 傳將與拜登見面

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅應邀，由昨天起一連3天訪問美國華盛頓，與美國國務卿布林肯討論雙邊、地區及全球問題。對於白宮昨天宣布國家安全顧問沙利文將於當地明天會見王毅，英媒亦稱總統拜登同日將接見王毅，中國外交部昨天僅稱會及時發布有關情況。

將見沙利文討論以巴及俄烏 白宮聲明指，沙利文與王毅會晤符合雙方維持該戰略溝通管道承諾，作為負責任地管理兩國關係持續努力一部分。此前，他們分別於9月在馬耳他及5月在奧地利維也納舉行高層外交互動。有知情美國高官透露，沙利文將與王毅會面，討論議題包括以巴、俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國與菲律賓近期在南海船隻碰撞事件。

另外，有歐盟官員擔心美國對華投資限制，恐影響在中美兩國投資的歐盟企業。中國外交部發言人昨稱，中方一貫反對將經貿科技問題政治化，動輒以經濟脅迫長臂管轄等非市場行為，干擾其他國家之間的交流合作。被問中國對外開放上走回頭路，發言人強調世界經濟發展歷程告訴人們，保護主義是作繭自縛，脫鈎斷鏈行不通，也走不遠，中方將堅定不移地推進高水平對外開放，支持建設開放型的世界經濟。