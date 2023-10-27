訪華談氣候合作 加州州長支持一中

美國加州州長紐瑟姆目前身處中國，展開為期一周訪華行程。他前天在北京分別與中國國家發展改革委主任鄭柵潔及中共中央政治局委員兼中央外事工作委員會辦公室主任王毅見面，雙方簽署與環保有關諒解備忘錄之餘，亦談及台灣問題，重申自己支持一中政策，不支持台灣獨立。

簽低碳綠色發展備忘錄 民主黨籍的紐瑟姆起行前，外界已預期他此次訪華將聚焦美中氣候合作等議題。他前天在國家發展改革委與鄭柵潔見面，雙方就加強綠色低碳領域交流合作交換意見，同時簽署與加強低碳發展和綠色轉型合作有關諒解備忘錄。

稱美中脫鈎非理性選擇 此外，紐瑟姆同日亦與王毅會面。根據中國官方通報，他曾強調自己此次來華是為了和平，為了合作，也是為了友誼，又指加州與中國交往歷史悠久、淵源深厚，未來也緊密相連，而自己作為4年來首名訪華的美國州長，期待此行開啟美中地方交流合作新篇章，無論形勢如何變化，加州將繼續是中國可靠夥伴，願同中方加強氣變、創新及人文等各領域合作，共促發展繁榮。他特別提到，美中「脫鈎」不是理性選擇，必須反對「仇亞」情緒。

王毅則表示，中美利益高度融合，加州與中國交流合作為雙方帶來實實在在利益，希望加州繼續走在中美地方合作前列，為推動美方客觀友善看待中國發展振興、重歸理性務實對華政策發揮建設性作用。他另提及中美雙方攜手應對氣候變化等全球性挑戰，是兩國理應承擔國際責任，也順應國際社會迫切需要及普遍期待。

當會面結束後，紐瑟姆承認曾與王毅共商人權及台灣問題，並說：「我表示支持一中政策……以及我們不渴望見到（台灣）獨立。」被問及與中美關係有關問題時，他稱不認同零和博弈危險觀點，坦言有些人從「稀缺性」角度看待世界，他則選擇從「富足」角度來看。

紐瑟姆認為中國愈成功，美國也會愈成功，中美存在競爭，雙方只要能夠處理好競爭關係，兩國將緊密相連。本報綜合報道