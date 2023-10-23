以美情報大失誤 兩極世界新鬥爭

今次巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯突襲以色列事件，最失敗和備受責難，也要面對全盤檢討及接受開刀重整的，是以色列情報組織摩薩德；然而它的失敗，也牽涉美國中央情報局（CIA）、英國軍情六處（MI6），以及西方相關的情報機構的協作關係。首先不能不承認，以色列及美國為首的兩大情報系統，每年有數以10億美元計的資源投入，卻竟然對哈馬斯的突襲一無所知。

有美國資深的前CIA成員就批評，正正因為新世代的情報機構主管及實戰工作者，太迷信和依賴高科技，脫離了同時要發展正常的理性人力資源的滲透。過去以色列情報工作者可以深入地刺探得悉伊朗的核科技活動，把資料公布於世及施以打擊，為何如今竟然沒有基層情報人員有滲透力，可達到哈馬斯的組織及團隊，了解多些入侵計劃的資訊？單靠在加薩邊境和上空的電子偵察，已證明無效。

輕視哈馬斯能力 當然，今次事件也說明哈馬斯的籌劃非常全面及謹慎，而以色列不但輕視哈馬斯高層的能力，也無法有效滲入哈馬斯基層。

另一個對摩薩德尖銳的批評，是做情報及國安工作居然沒有好的想像力及預感觸覺。其實，即使以色列政府相信已經安撫了哈馬斯，但國安及情報中心也要對哈馬斯的威脅有全盤的構想，明知哈馬斯的軍事實力藏在地下，就應設想到其最激烈的軍事行為，做好判斷及計劃好對策回應。

美國國家安全委員會發言人柯比日前被記者問到，以色列或美國情報機構在哈馬斯突襲前，是否接到埃及情報機構提供可能受襲的訊息？柯比不置可否。若情況真是這樣，那就更加可笑，為何美、以情報機構可以如此麻痹大意？有趣的是，今次哈馬斯突襲的戰士，竟有應用美國一些提供給烏克蘭的空防及反坦克武器，其來源值得探究。

如今以色列進攻加薩，一定涉及大量殺害無辜平民，親巴勒斯坦的力量會隨着戰爭愈趨激烈而陸續介入。這是一場硬仗，沒有戰爭軟着陸，而哈馬斯不可能沒有準備，相信直至以軍打不下去，才會有和談，而目前美國政府未宣布美軍會否為拯救人質而介入。此外，今次將是美國鷹派繼藉俄烏戰爭聯合西方陣營，對抗中俄在拉美、非洲、中東及亞洲的全面挑戰後，另一場鬥爭。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻