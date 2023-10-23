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拆屋發現70年啤酒瓶
美國特拉華州一隊檢查小組日前檢查一棟面臨拆除房屋時，在牆內發現一個埋藏接近70年啤酒瓶，其表面寫有「這個瓶子是水管工於1955年3月25日放入這裏」的文字，且經歷多年仍完好無缺，讓從未遇過類似情況的眾人驚訝不已。
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