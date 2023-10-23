大學生自主研發 多款賽車亮相

【本報綜合報道】中國安徽省合肥工業大學上周五舉辦第二屆汽車交通科技文化節，由該校大學生自主研發的多款新一代方程式賽車正式亮相，包括第14代「越影」燃油賽車、第11代「雲電」電動賽車和第7代「睿智」無人賽車等。

該校大學生方程式賽車創新團隊屬內地首批大學生「小平科技創新團隊」，團隊以參加大學生方程式汽車大賽相關賽事為牽引，致力培養汽車領域高水平創新型人才。團隊針對不同賽事設立3支車隊，包括越影車隊、雲電車隊和睿智車隊，成員由該校大學一年級至研究生三年級生組成，他們共同設計、製造和調試出一款賽車，推動賽車性能升級迭代。

包括電動賽車及無人賽車 團隊指導教師姜武華表示，今年研發成果豐富，其中越影賽車更較上代車取得革命性的創新，搭建全新一代賽車平台，於新賽季實現動力強、操縱性好和達到更高的賽車極限目標。該校連續舉辦文化節，旨在通過汽車科技論壇、開展科創與文化體驗活動等形式，深度融合汽車產業最新的研究成果與發展方向，希望增進學生專業認知和認同感，為培養汽車人才打下堅實基礎。