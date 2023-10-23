美 韓 關島聯合軍演

反制朝戰術核攻擊潛艇 北韓首艘可以發動核打擊的戰術核攻擊潛艇上月初下水後，美國及南韓隨即加強針對性的反制能力。美韓兩國海軍昨日公布，本月在西太平洋戰略要地關島實施聯合反潛演習，旨在應對北韓潛艇威脅；美方同時在夏威夷群島展開內部水下戰術開發演習，整合潛艇、水面艦艇、飛機，追蹤及迎戰模擬敵方潛艇。

美韓海軍聯合演習代號「沉默鯊魚」，美方派出攻擊核潛艇托皮卡號及一架P8海上巡邏機，韓方派出攻擊柴電潛艇鄭地號及兩架P3海上巡邏機。雙方把對方的潛艇視為假想敵，展開探測、追蹤、攻擊的潛艇對抗演習，以及展開探測、殲滅入侵敵方潛艇的反潛自由攻防戰演習。南韓海軍表示，演習提高與美國海軍聯合作戰執行能力及互操作性；美國海軍指演習加強運用潛艇作為維持西太平洋地區穩定的工具。

美海軍夏威夷演習測新戰術 上述演習本月6日至昨日舉行，美國國防部照片顯示，鄭地號上月28日及本月4日停靠關島海軍基地，該艦官兵曾經登上以該基地為母港的美國攻擊核潛艇安納波利斯號。美國海軍表示，今次演習反映美國對印太地區的承諾，包括美方潛艇部隊與南韓海軍的演習及訓練，有助戰備狀態維持在高水平，為地區促進民主及提供安全。「沉默鯊魚」2007年首次實施，每兩年舉行一次，今年正值美韓同盟建立70周年。

與此同時，美國海軍本月14日起在夏威夷行動區展開代號「黑寡婦」演習，目的是驗證水下作戰開發中心建立的新戰術、方法、程序，神盾驅逐艦鍾雲號負責調動部隊搜索及追蹤潛艇，其他參與演習的部隊包括神盾驅逐艦勞倫斯號、攻擊核潛艇哥倫比亞號與佛蒙特號、P8海上巡邏機、MH60R直升機。美國海軍指，以往的「黑寡婦」演習在大西洋舉行，但基於印太地區的戰略重要性，今年移師在太平洋展開。

美日韓部隊 半島空域聯演 北韓核導威脅同時加強美國、日本、南韓的三方軍事合作，美國空軍、南韓空軍、日本航空自衞隊昨日在朝鮮半島附近空域首次舉行聯合演習，三方派出戰機為美國空軍B52H戰略轟炸機實施編隊護航飛行。該架美方轟炸機上周二從路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地飛抵南韓清州空軍基地，是這款可以投射核武的軍機首度降落南韓；它完成周日的聯合演習後，會合另一架同型號軍機飛往關島安德森空軍基地。本報綜合報道