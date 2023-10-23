增琉球防衞 日團體大阪示威

【本報綜合報道】為了重新思考日本政府強化沖繩等琉球群島防衞能力政策，多個民間團體上周六在大阪市集會，新聞工作者布施祐仁及「不讓沖繩再次成為戰場的縣民會」事務局長山城博治認為，日本夾在中美兩國之間，全國或淪為戰場，呼籲政府改變政策立場。

日擬沖繩置反艦導彈聯隊 布施祐仁指出，包括部署擁有反擊能力導彈在內，日本岸田文雄政府推動防衞費增額是配合美國拜登政府安保戰略產物。他估計若中美爆發戰爭，日本將淪為戰場，美軍主力屆時或離開，把前線交給日本自衞隊；批評國家沒有開展旨在避免戰爭外交政策，只會採取戰爭對策。

山城博治以太平洋戰爭沖繩戰役為例，譴責日本政府加強防衞琉球群島，並指導彈一旦來襲，縣民將淪為犧牲品。他質疑戰爭爆發時，日本自衞隊反而覺得縣民「礙事」，最終趕走對方。

另外，日本傳媒上周六報道，日本防衞大臣木原稔受訪時提到，由於中國迅速增強軍事力量，在東海等地活動活躍，日方強化琉球群島防衞狀態及形勢屬當務之急。他稱為了填補日本陸上自衞隊空白，已經在島嶼地區部署部隊，今後計劃在沖繩縣及大分縣據點部署反艦導彈聯隊，把沖繩縣陸上自衞隊第15旅團改編成師團。