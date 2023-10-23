美指華干預外國選舉 非用俄策略

【本報綜合報道】美國上周五發布一份情報評估報告，發現俄羅斯利用間諜、社交媒體、國營媒體，削弱公眾對全球民主選舉公正性的信心。美國官員指，雖然中國亦有干預外國選舉，但評估顯示並未使用俄方策略；中方一直否認干預他國選舉。

報告指，俄羅斯2020年至2022年開展行動，破壞公眾對包括美國在內的9個民主國家至少11場選舉的信心，另有17個國家成為「不太明顯」的行動目標，但未提及具體國名。當中提到，俄羅斯聯邦安全局秘密恐嚇選舉工作人員、組織選舉日抗議活動，並破壞歐洲某個國家2020年選舉的海外投票。

報告送予逾百間大使館 報道引述美國國務院官員指，上述報告上周三發送予美國駐美洲、歐洲、亞洲、非洲逾100間大使館，以通報當地政府。報告形容俄方所為是全球現象，美方情報顯示俄羅斯政府高官看到這種影響力行動的價值並認為有效。報告建議各國致力透過制裁、情報分享、驅逐俄方間諜和實施旅遊禁令，減低其干預選舉。