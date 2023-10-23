美設聯絡處半世紀 華指特殊橋樑

馬朝旭

【本報綜合報道】中國外交部副部長馬朝旭上周五出席美國駐華使館的美國駐華聯絡處設立50周年紀念活動並致詞，表示50年前中美宣布互相在對方國家設立大使級聯絡處，在兩國關係從破冰到建交的關鍵時期，中美聯絡處開展大量卓有成效的工作，在兩國間架起一座特殊橋樑，為中美關係正常化發揮了不可替代的重要作用。

稱交流合作願望沒變 馬朝旭指50年過去，中國、美國和中美關係都發生很大變化，但中美兩國和平共處的歷史邏輯沒有變，兩國人民希望交流合作的根本願望沒有變，國際社會對中美關係穩定發展的普遍期待沒有變。他形容中美關係處於關鍵時期。雙方都要本着對歷史、對世界、對人民負責的態度，聚焦共同利益，拿出政治勇氣，展現政治智慧，妥善管控分歧、擴大互利合作、促進民間友好，推動中美關係重回正確發展軌道。

馬朝旭強調中方有一千條理由搞好中美關係，沒有一條理由搞壞中美關係，將以相互尊重、和平共處、合作共贏為根本遵循，致力於穩定、改善和發展中美關係；雙方應從歷史吸取經驗啟示，為推動中美關係穩定作出不懈努力。