菲船駛仁愛礁被擋 與華海警船相撞

中國與菲律賓在南海的主權爭議持續，中國海警昨日公布，當天依法阻攔菲律賓船隻，向仁愛礁非法「坐灘」的軍艦馬德雷山號運送違規建築物資，菲方指控中國海警船衝撞菲方補給船。中方反斥菲方行徑嚴重違反國際海上避碰規則，威脅中方艦船航行安全，中方操作專業規範、正當合法，責任完全在菲方。

菲律賓國家安全委員會昨日表示，軍方承包補給船尤娜扎‧五月2號當天清晨向馬德雷山號執行常規例行輪換和補給任務時，遭舷號5203的中國海警船危險阻擋，早上6時04分左右造成兩船相撞。在同一任務中，菲律賓海岸防衞隊巡邏艇卡布拉號駛至仁愛礁東北約6.4海里處時，左舷被中國民兵船撞擊。補給船尤娜扎‧五月1號其後抵達仁愛礁，成功為駐紮部隊和人員提供補給。

中菲互相指摘挑事端 菲律賓國家安全委員會指摘，中國海警船挑釁、不負責任、非法行為危及菲方船員安全，譴責中國海警局和海上民兵侵犯菲律賓的主權、主權權利、管轄權，公然無視《聯合國憲章》、《聯合國海洋法公約》、《國際海上避碰規則公約》和相關國際海事公約，以及2016年南海仲裁案裁決。

中方通報指，菲律賓船隻擅自闖入仁愛礁鄰近海域，中國海警船在多次喊話警告無效下依法攔阻，尤娜扎‧五月2號在中方事先提醒告知下無視其多次明確警告，以不專業、危險方式故意穿越中方正常執法航行的海警5203艦艦艏，導致輕微擦碰。通報又指，菲方海警4409船其後蓄意挑事，有預謀主動倒後，尾部與中方停車漂泊的瓊三沙漁00003船右舷擦碰，斥對方惡意製造事端，升溫現場局勢。

中國海警局發言人甘羽批評，菲律賓不顧警告執意派出兩艘運輸船和兩艘海警船擅自闖入仁愛礁鄰近海域企圖向坐灘軍艦運送違規建築物資，中國海警船對菲船隻採取管制措施，對菲方運送食品等必要生活物資作出臨時性特殊安排，強調現場操作合理合法、專業規範。甘羽批評菲方違反《南海各方行為宣言》及自身承諾，敦促立即停止侵權行徑。

澳洲傳媒上周六發布菲律賓外交部長馬納羅的專訪，他表示菲方仍然致力透過外交手段，解決與中國在南海的分歧，但希望中國不要那麼自信，警告每一次事件都有危險讓局勢升級。

■■本報綜合報道