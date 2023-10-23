華特使重申 兩國方案解決以巴

【本報綜合報道】中國政府中東問題特使翟雋上周六在埃及出席巴勒斯坦問題開羅和平峰會，他敦促立即停止激化局勢的軍事行動，開闢人道救援通道。與會的聯合國秘書長古特雷斯強調，巴勒斯坦人民的不滿是合法且長期存在，無理由可以證明回教激進組織哈馬斯襲擊是正當，襲擊絕不能夠成為對巴人集體懲罰的正當理由。

古特雷斯冀防止衝突蔓延 翟雋表示，中方高度關注以巴衝突，對衝突急劇升級、大規模平民傷亡和人道危機深感憂慮，譴責傷害平民的行為，反對違反國際法的做法。他強調，國際社會應該秉持客觀公正，拿出實際舉措，聯合國盡快推動召開更權威、更有影響、更大範圍的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日全面、公正、持久解決。

翟雋指出，以巴衝突持續升級，再次證明巴勒斯坦問題不能夠被忽視和遺忘，解決衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，建立一個獨立的巴勒斯坦國，實現以巴和平共處。中方將繼續與國際社會有關各方一道，為盡快平息加薩地帶戰火、支持巴人恢復民族合法權利、落實「兩國方案」、實現中東持久和平安全而努力。

古特雷斯呼籲尊重國際人道主義法和《日內瓦公約》保護平民，也不攻擊醫院、學校、聯合國設施，並以人道主義為由停火，立即無條件釋放人質，防止衝突蔓延。他指國際社會需要持續援助加薩地帶人民，以「兩國方案」實現真正和平與穩定。