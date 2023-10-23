拜登大倒退 被指像「戰時總統」

【本報綜合報道】中東局勢出現惡化迹象，美國接二連三增兵區內，對打着結束「無盡戰爭」目標入主白宮的總統拜登而言，毫無疑問是一次重大倒退。《華爾街日報》上周六形容，拜登現時更像「戰時總統」，無法專注國內事務及與中國競爭。

美國2001年至2021年期間重兵駐守中東，深陷阿富汗及伊拉克兩條戰線。拜登2021年上任後不久，同年夏天在塔利班席捲阿富汗時全面撤軍，當時被視為美國終於可以全面抽離中東地區，改為專注印太地區的象徵。惟翌年歐洲地區爆發俄烏戰爭，作為北約及歐洲國家的安全保障方，拜登不得不向烏克蘭提供無間斷的軍事援助。

在上周四晚上的美國電視黃金時段，拜登在白宮橢圓形辦公室發表全國講話，呼籲國民及國會支持援助以色列及烏克蘭，聲稱「美國的領導團結世界，美方聯盟使我們安全」。《華爾街日報》指拜登看起來很像「戰時總統」，但海外衝突令現屆政府分心，也分薄應對中國挑戰的資源。

連任工程黯然失色 若以巴衝突擴大，勢必打擊全球經濟、推高能源價格，令美國通脹進一步惡化，國內消費者已經把過去兩年物價上升的矛頭指向政府。拜登任內至今斥資數千億美元改善國內基礎設施、促進半導體生產及潔淨能源技術，競選連任方針是力推對內投資建設，但如今中東戰火再起成為重中之重。