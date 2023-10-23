60噸救援物資進加薩 聯國指杯水車薪

【本報綜合報道】以巴衝突持續之際，連接埃及和加薩地帶的拉法過境點相隔近兩周後上周六首度重開，但首天只是容許20輛貨車運載60噸糧食等人道救援物資進入加薩地帶。聯合國形容只屬杯水車薪，希望周日有第二批物資貨車駛入加薩地帶。世界衞生組織及世界糧食計劃署等聯合國機構上周六發表聲明，形容首批物資是一個小小的開始，遠遠不足夠需要。

盼以色列簡化檢查程序 聯合國主管人道主義事務的副秘書長格里菲斯（Martin Griffiths）期望昨日有20輛至30輛貨車駛進加薩地帶發送人道救援物資，「必須確保第一支車隊不是最後一支車隊」，同時希望以色列能夠簡化檢查程序。

聯合國表示，加薩地帶目前有超過160萬人急需人道援助，兒童死亡率高，呼籲實施人道停火，立即在不受限制下向加薩地帶提供人道援助，強調每天要有100輛貨車駛進加薩地帶才能夠滿足需求。世界衞生組織表示，由於藥品及醫療用品短缺及耗盡，加薩地帶的醫院已經達到崩潰的邊緣，呼籲繼續擴大持續的人道主義行動。