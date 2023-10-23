以軍視作恐襲基地 空襲清真寺1死

【本報綜合報道】以色列國防軍繼續空襲加薩地帶，為接下來的地面進攻行動鋪路，當地傳媒昨日指軍方已經完成地面戰的準備工作，但政府領導層尚未批准實施。以色列同日空襲約旦河西岸城市杰寧一座清真寺，宣稱上址被恐怖分子用作策劃襲擊指揮中心和實施襲擊的基地，正在組織一次迫在眉睫的恐襲；至少一人被炸死。

以色列的空襲由軍方及國家安全局聯合執行，目標是阿爾安薩（Al-Ansar）清真寺一個地下恐怖團體。當局指清真寺有一個由巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動恐怖分子小組，本月14日在杰寧隔離區引爆爆炸裝置，當時未造成傷亡；軍方早前在清真寺發現恐怖分子設施和武器。巴勒斯坦醫務人員稱襲擊造成兩死多傷，清真寺外部嚴重破壞、遍地瓦礫，目擊者稱戰機飛近讓人大吃一驚。

哈馬斯炸特拉維夫作回應 哈馬斯旗下武裝派別卡桑旅昨日宣布，轟炸以色列第二大城市特拉維夫，回應以色列猶太復國主義政權屠殺平民。以色列空軍上周六表示，哈馬斯利用加薩地帶居民作為「人盾」，並從民間基礎設施、地區、建築物向以色列發射火箭，聲稱自新一輪衝突本月7日爆發以來，大約550枚哈馬斯的火箭發射失敗，並墜落在加薩地帶。

被指拒收人質 以國斥謊言 另外，卡桑旅指出於人道主義原因，上周五通知卡塔爾決定無條件釋放多兩名人質，但以色列拒絕接收。以色列總理辦公室上周六回應，指哈馬斯稱願意釋放被扣押人員是宣傳謊言，以方繼續盡一切努力帶回所有被扣押人員並尋找失蹤者。