美軍加強威懾中東 調動航母防空系統

揚言續評估部署 警告黎巴嫩勿捲衝突 美國再度針對以巴衝突調整在中東地區的軍事態勢，國防部長奧斯汀上周六宣布威懾強化措施，原本奉命前往東地中海支援的艾森豪威爾號航空母艦打擊群，改赴中東海域進入中央司令部轄區，同時派遣兩款防空系統加強保護駐軍。美方上述舉動旨在阻嚇伊朗為首的「抵抗軸心」，不要擴大戰線襲擊以色列。

奧斯汀與總統拜登詳細討論伊朗勢力最近在中東地區的行動升級後，下令採取額外措施加強美方在區內的態勢，目的是強化威懾、增加保護駐地美軍力度、協助以色列防衞。本月14日展開海外部署行動的航空母艦艾森豪威爾號及隨行艦艇，不再按照原定計劃駛往東地中海，而是前往中央司令部轄區。這意味該打擊群將通過埃及蘇彝士運河前往紅海，甚至進一步駛往阿拉伯海、阿曼灣、波斯灣，更接近伊朗。

艾森豪威爾號將更接近伊朗 艾森豪威爾號航空母艦打擊群還包括神盾巡洋艦菲律賓海號、神盾驅逐艦格雷夫利號及梅森號，奧斯汀指出，作為東地中海的福特號航空母艦打擊群補充，艾森豪威爾號等艦艇將進一步提升美方部隊的態勢，加強應對各種突發事件的能力。航空母艦福特號已經延長部署行動，該艦目前位於塞浦路斯西南方海域，但進一步遠離以色列。

此外，奧斯汀指示在中東地區部署一個薩德導彈防衞系統炮兵連，同時向區內增派愛國者防空系統，加強保護駐地美軍；前者實施高空防空作戰攔截彈道導彈，後者執行低空防空任務，對付來襲彈道導彈、巡航導彈、無人機、飛機。奧斯汀也把更多部隊列入準備部署命令，作為審慎應急計劃的一部分，提高其戰備狀態及在需要時快速反應的能力。他將繼續評估中東地區態勢需求，必要時考慮部署更多兵力。

相比巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的火箭威脅，若其他「抵抗軸心」的親伊朗武裝組織介入衝突，以色列將面對更嚴重的彈道導彈、巡航導彈、無人機威脅，例子包括美國神盾驅逐艦卡尼號上周四在紅海，截擊飛往以色列的也門叛軍青年運動巡航導彈及無人機。衞星圖像拍到美國兩棲攻擊艦巴丹號與船塢登陸艦卡特‧霍爾號上周三抵達亞丁灣，未知會否進入安全成疑的紅海；兩艦奉命由波斯灣駛近以色列。

奧斯汀上周六與以色列國防部長加蘭特通電話，他們討論美國繼續對以色列的安全援助，以及美方對阻嚇其他勢力試圖升級以巴衝突的承諾。外界現時關注接壤以色列北部的黎巴嫩，當地武裝組織真主黨會否有進一步行動，美國國務卿布林肯上周五與黎巴嫩看守總理米卡提通話，警告黎巴嫩若捲入衝突，將影響該國民眾利益。

敍指以軍空襲機場毀跑道 以色列國防軍昨日表示，真主黨不斷升級的襲擊，慢慢地升級局勢，做法猶如玩一場非常危險的遊戲，令黎巴嫩捲入一場將一無所獲、損失慘重的戰爭；真主黨同日公布，至今有24名成員在與以色列的衝突被殺。敍利亞國營通訊社報道，以色列昨日空襲敍利亞首都大馬士革國際機場及北部阿勒頗國際機場，兩地機場跑道受損。本報綜合報道

奧斯汀（左）與加蘭特（右）保持聯絡應對以巴局勢。 美國增兵中東地區規模 美國艾森豪威爾號改往中東海域進入中央司令部轄區。 美國中央司令部轄區範圍