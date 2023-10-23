200克葡萄索價64元 高鐵女客嫌貴惹議

【本報綜合報道】來自四川成都的趙女士日前坐高鐵商務座時以為水果免費，請乘務員幫拿一盒陽光玫瑰葡萄，獲告知售價60元人民幣（約64港元）。由於乘務員洗好葡萄，趙女士只好付錢買下，但回家發現葡萄不到200克，直言「太貴了」。

趙女士表示，上車後乘務人員拿來的午餐、飲料、小吃等都是免費，吃飯後乘務員問小孩想吃甚麼水果，自己選擇葡萄。乘務員把葡萄洗好拿過來說一盒60元，才意識到是收費。

網友對此發表評論，稱：「如果趙女士在吃之前就被告知是收費的，那麼她就沒有理由背後找媒體吐槽」；還有一些網友指如果覺得貴，可以不買，但事後在網絡吐槽，這種行為被認為是不應該。

客服稱由外包公司定價 12306客服回應表示，商務座提供零食和水，水果等餐食部分由外包公司定價，是有一定標準，具體物價以列車上標價為準。「因為餐食這部分都是外包出去的，具體是由他們那邊定的，這個物價不管怎麼樣，肯定是通過審批的，不會說自己定一個價格就是一個價格」。