殯儀館調錯屍火化 3職員獲不起訴

【本報綜合報道】台灣嘉義縣鹿草鄉立殯儀館今年3月發生林姓死者遺體被葬儀社人員誤以為是陳姓死者遺體，從冰櫃領出退冰送往火化。林姓死者家屬提告葬儀社王男及林女，鹿草鄉立殯儀館陳姓男管理員損壞屍體罪嫌，檢方不起訴，理由是3人非故意且達成和解。

案發於今年3月 檢方指非故意 不起訴處分書指出，王男是葬儀社負責人，陳姓死者家屬委託他協助辦理喪葬事宜，3月12日要火化遺體，王男交由林女處理。林女3月11日到鹿草鄉立殯儀館，向管理員陳男詢問存放陳姓死者遺體的冰櫃位置，但未經確認就從3號冰櫃領出林姓死者遺體並退冰，翌日送嘉義市火化場火化，過程中雙方未核對編號及姓名。

同月12日，鹿草鄉立殯儀館人員清洗冰櫃驚覺出問題，趕緊通知嘉義市火化場，但林姓死者遺體已經火化。林姓死者家屬不滿家人遺體因失誤被火化，怒告王男、林女及陳男，警方依法函送嘉義檢偵辦。檢方偵結指出，3人未確實核對冰櫃編號、名字的過失行為非故意，不構成損壞屍體罪的要件，雙方亦和解，因而不起訴。