藍綠造勢 聚焦兩岸緊張關係

離大選不足3個月 侯友宜賴清德桃園對壘 距離台灣明年1月舉行總統選舉尚餘不足3個月，國民黨參選人侯友宜前天親赴桃園市出席當地競選總部成立儀式時稱，全台瀕臨戰爭邊緣，不能讓支持「台獨」的工作者當選。民進黨參選人賴清德同日也在桃園市拉票，呼籲民眾謹慎團結，需推動防衞自主。

繼在台中市以「漢子、禿子、燕子」組合現身後，侯友宜前晚抵達桃園市，在高雄市前市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫及桃園市市長張善政等人陪同下，出席侯友宜暨立委桃園市競選總部成立大會，吸引約兩萬名支持者到場。

侯稱不能引戰 賴籲團結防衞 侯友宜形容台灣正處戰爭邊緣，稱沒有台灣哪有家，大家都愛台灣，有困難時匹夫有責。重申美國不支持「台獨」，美方亦希望兩岸能夠對話，呼籲一眾總統參選人需記得，備戰千萬不能引戰。他指出會引戰總統參選人不能創造兩岸和平，應投票支持備戰且能夠帶來兩岸和平人選，萬一不幸發生戰爭，恐怕會像以色列與巴勒斯坦衝突一樣永不回頭，呼籲大家一起守護台灣。

韓國瑜在台上重提自己4年說過一句話，那就是防衞靠美國、科技靠日本、市場靠大陸、努力靠自己，要打開和平大門。他強調台灣總統有義務帶領大家走上和平道路，明年總統選舉就是「戰爭與和平」之間選擇。朱立倫亦稱只要侯友宜當選一定會幫鄉親完成建設，並吸引所有國際及大陸旅客走進桃園市，讓大家重新出發。

另一邊廂，賴清德同晚亦身處同一地方，參與桃園市民進黨總統及立委鄭運鵬聯合競選總部成立大會。他重申自民進黨執政後，全台民主及經濟均有進步，總統蔡英文上任以來，當地去年對外貿易較對上一名總統卸任時增長七成，不過需要注意大陸對台威脅，要謹慎團結。

柯文哲有意與藍營立委合作 與此同時，民眾黨昨天亦在苗栗縣黨部舉行柯文哲苗栗競選總部成立茶會。柯文哲被問及民眾黨會否擱置與國民黨商談總統人選，改為先談立委合作事宜時，民眾黨總統參選人柯文哲承認這是一個辦法，有困難事情通常都會被拖住，先應對能夠解決問題也是一種策略。本報綜合報道