遼寧國稅局前局長腐敗 花540萬整容

【本報綜合報道】內地官方近期對貪腐官員的通報，不時出現「美容腐敗」的表述，所涉官員多數發生在女官員身上。遼寧省鞍山市國稅局前局長劉光明被指為勾引其他官員以助自己上位，前後花約500萬元（人民幣‧下同，約540萬港元）到香港等地整容，單是臀部整形費高達50萬多元（約54萬港元）。

北京延慶區委前副主席雙開 中央紀委國家監委上周三通報，政協北京市延慶區委員會前黨組成員、副主席陳桂芬嚴重違紀違法，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄，遭開除黨籍及公職。通報指出，陳桂芬違規收受禮品、接受美容活動安排。曾經出任內蒙古自治區滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯受賄罪、利用影響力受賄罪，前年被判處有期徒刑11年。法院判詞指愛美的許愛蓮，曾經接受企業主為她支付幹細胞抗衰的治療費用，一支美容針費用15萬元（約16.2萬港元）。

北方工業大學前副校長沈志莉前年因犯受賄罪，一審被判有期徒刑10年。北京市紀委監委工作人員稱，查證沈志莉在美容機構消費的紀錄有450多萬元（約486萬港元），最高單次消費69萬元（約74.5萬港元）。青海省海西州政協前副主席、茫崖市委前書記孔祥輝今年4月因受賄，一審被判有期徒刑13年，他多次和妻子赴四川省成都市、上海等地美容整容，花費306萬元（約330萬港元）。